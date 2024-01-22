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В Ірані солдат відкрив вогонь по товаришах по службі: четверо вбито

В Ірані солдат відкрив вогонь по товаришах по службі: четверо вбито

Київ • УНН

 • 27667 перегляди

В армії Ірану причиною інциденту поки що називають або психічний стан солдата, або випадковість

В Ірані один із солдатів відкрив вогонь по товаришах-військових та вбив чотирьох і поранивши ще вісьмох службовців. Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення в іранській армії, передає УНН.

Деталі 

Інцидент стався у місті Кахрізак за десять кілометрів на південь від Тегерана.

В армії заявили, що у стрільця, ймовірно, були проблеми з психікою або він відкрив вогонь через "раптове і випадкове обертання зброї".

Доповнення

У липні іранський службовець у місті за 40 км від Тегерана також відкрив вогонь по товаришах по службі, а потім застрелився.

У ГУР заявили, що існує загроза поставок балістичних ракет рф з Ірану17.01.24, 17:00 • 24011 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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