В Ірані солдат відкрив вогонь по товаришах по службі: четверо вбито
Київ • УНН
В армії Ірану причиною інциденту поки що називають або психічний стан солдата, або випадковість
В Ірані один із солдатів відкрив вогонь по товаришах-військових та вбив чотирьох і поранивши ще вісьмох службовців. Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення в іранській армії, передає УНН.
Деталі
Інцидент стався у місті Кахрізак за десять кілометрів на південь від Тегерана.
В армії заявили, що у стрільця, ймовірно, були проблеми з психікою або він відкрив вогонь через "раптове і випадкове обертання зброї".
Доповнення
У липні іранський службовець у місті за 40 км від Тегерана також відкрив вогонь по товаришах по службі, а потім застрелився.
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