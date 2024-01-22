В Иране солдат открыл огонь по сослуживцам: четверо убиты

В Иране один из солдат открыл огонь по товарищам-военных и убил четырех и ранив еще восемь служащих. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение в иранской армии, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в городе Кахризак в десяти километрах к югу от Тегерана.

В армии заявили, что у стрелка, вероятно, были проблемы с психикой или он открыл огонь из-за "внезапного и случайного вращения оружия".

Дополнение

В июле иранский служащий в городе в 40 км от Тегерана также открыл огонь по сослуживцам, а затем застрелился.

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