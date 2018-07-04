В Іраку зафіксовано перші розбіжності при перерахунку голосів

"Між електронним та ручним підрахунком бюлетенів виявлено різниця, що дорівнює половині відданих голосів", - сказав він.



Саліхі також піддав критиці рішення Виборчої комісії про обмеження кількості спостерігачів від ІТФ, допущених в приміщення, де проводиться перерахунок.



Нагадаємо, в іракському місті Кіркук в результаті детонації бомби в автомобілі біля складу, де зберігалися виборчі урни з бюлетенями з травневих виборів, загинула людина, не менше 20 - поранені.



Підсумки парламентських виборів 12 травня в Іраку викликали хвилю критики в країні. Центрвиборчком звинуватили у фальсифікаціях і грубих порушення виборчого законодавства.



Відзначимо, що перерахунок голосів, після парламентських виборів почали у вівторок, 3 липня.



Як повідомляв УНН, влада Іраку затримала в понеділок чотирьох підозрюваних у підпалі сховища з бюлетенями в Багдаді.