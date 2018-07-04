В Іраку зафіксовано перші розбіжності при перерахунку голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У перший день процесу ручного перерахунку бюлетенів в іракському місті Кіркук виявили розбіжність в 50 відсотків. Про це повідомив голова Іракського туркманского фронту (ІТФ) Ершет Саліхі, передає УНН з посиланням на Анадолу.
"Між електронним та ручним підрахунком бюлетенів виявлено різниця, що дорівнює половині відданих голосів", - сказав він.
Саліхі також піддав критиці рішення Виборчої комісії про обмеження кількості спостерігачів від ІТФ, допущених в приміщення, де проводиться перерахунок.
Нагадаємо, в іракському місті Кіркук в результаті детонації бомби в автомобілі біля складу, де зберігалися виборчі урни з бюлетенями з травневих виборів, загинула людина, не менше 20 - поранені.
Підсумки парламентських виборів 12 травня в Іраку викликали хвилю критики в країні. Центрвиборчком звинуватили у фальсифікаціях і грубих порушення виборчого законодавства.
Відзначимо, що перерахунок голосів, після парламентських виборів почали у вівторок, 3 липня.
Як повідомляв УНН, влада Іраку затримала в понеділок чотирьох підозрюваних у підпалі сховища з бюлетенями в Багдаді.