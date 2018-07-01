В Ираке снова произошел теракт: есть жертвы

"Из-за взрыва автомобильной бомбы в городе Киркук вблизи состав избирательных бюллетеней погиб 1 человек, ранены еще как минимум 20 преимущественно полицейские, охранявшие объект", - говорится в сообщении местной полиции.



В полиции добавили, что водитель автомобиля взорвал бомбу после неудачной попытки прорваться на склад.



Отметим, что пересчет голосов, после парламентських выборов планируют начать во вторник, 3 июля. Перерасчет был назначен после обвинений в фальсификации во время парламентских выборов 12 мая.



Информация об организаторах взрыва пока нет.



Как сообщал УНН, власти Ирака задержали в понедельник четырех подозреваемых в поджоге хранилища с бюллетенями в Багдаде.