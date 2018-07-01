В Ираке снова произошел теракт: есть жертвы

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КИЕВ. 1 июля. УНН. В иракском городе Киркук в результате детонации бомбы в автомобиле возле склада, где хранились избирательные урны с бюллетенями с майских выборов, погиб человек, не менее 20 - ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Из-за взрыва автомобильной бомбы в городе Киркук вблизи состав избирательных бюллетеней погиб 1 человек, ранены еще как минимум 20 преимущественно полицейские, охранявшие объект", - говорится в сообщении местной полиции.

В полиции добавили, что водитель автомобиля взорвал бомбу после неудачной попытки прорваться на склад.

Отметим, что пересчет голосов, после парламентських выборов планируют начать во вторник, 3 июля. Перерасчет был назначен после обвинений в фальсификации во время парламентских выборов 12 мая.

Информация об организаторах взрыва пока нет.

Как сообщал УНН, власти Ирака задержали в понедельник четырех подозреваемых в поджоге хранилища с бюллетенями в Багдаде.

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