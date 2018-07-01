У Іраку знову стався теракт: є жертви

"Через вибух автомобільної бомби в місті Кіркук поблизу складу виборчих бюлетенів загинула 1 людина, поранені ще принаймні 20, переважно поліцейські, які охороняли об’єкт", - йдеться у повідомленні місцевої поліції.



У поліції додали, що водій автомобіля підірвав бомбу після невдалої спроби прорватися на склад.



Відмітимо, що перерахунок голосів, після парламентських виборів планують розпочати у вівторок, 3 липня. Перерахунок був призначений після звинувачень у фальсифікації під час парламентських виборів 12 травня.



Інформації про організаторів вибуху наразі немає.



Як повідомляв УНН, влада Іраку затримали в понеділок чотирьох підозрюваних у підпалі сховища з бюлетенями в Багдаді.