У Іраку знову стався теракт: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. В іракському місті Кіркук внаслідок детонації бомби в авто біля складу, де зберігалися виборчі скриньки із бюлетенями з травневих виборів, загинула людина, не менше як 20 - поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Через вибух автомобільної бомби в місті Кіркук поблизу складу виборчих бюлетенів загинула 1 людина, поранені ще принаймні 20, переважно поліцейські, які охороняли об’єкт", - йдеться у повідомленні місцевої поліції.
У поліції додали, що водій автомобіля підірвав бомбу після невдалої спроби прорватися на склад.
Відмітимо, що перерахунок голосів, після парламентських виборів планують розпочати у вівторок, 3 липня. Перерахунок був призначений після звинувачень у фальсифікації під час парламентських виборів 12 травня.
Інформації про організаторів вибуху наразі немає.
Як повідомляв УНН, влада Іраку затримали в понеділок чотирьох підозрюваних у підпалі сховища з бюлетенями в Багдаді.