В Ираке зафиксированы первые расхождения при пересчете голосов

"Между электронным и ручным подсчетом бюллетеней выявлена разница, равная половине отданных голосов", - сказал он.



Салихи также подверг критике решение Избирательной комиссии об ограничении количества наблюдателей от ИТФ, допущенных в помещение, где производится пересчет.



Напомним, в иракском городе Киркук в результате детонации бомбы в автомобиле возле склада, где хранились избирательные урны с бюллетенями с майских выборов, погиб человек, не менее 20 - ранены.



Итоги парламентских выборов 12 мая в Ираке вызвали волну критики в стране. Центризбирком обвинили в фальсификациях и грубых нарушениях избирательного законодательства.



Отметим, что пересчет голосов, после парламентських выборов начали во вторник, 3 июля.



Как сообщал УНН, власти Ирака задержали в понедельник четырех подозреваемых в поджоге хранилища с бюллетенями в Багдаде.