В Ираке зафиксированы первые расхождения при пересчете голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В первый день процесса ручного пересчета бюллетеней в иракском городе Киркук обнаружилось расхождение в 50 процентов. Об этом сообщил председатель Иракского туркманского фронта (ИТФ) Эршет Салихи, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
"Между электронным и ручным подсчетом бюллетеней выявлена разница, равная половине отданных голосов", - сказал он.
Салихи также подверг критике решение Избирательной комиссии об ограничении количества наблюдателей от ИТФ, допущенных в помещение, где производится пересчет.
Напомним, в иракском городе Киркук в результате детонации бомбы в автомобиле возле склада, где хранились избирательные урны с бюллетенями с майских выборов, погиб человек, не менее 20 - ранены.
Итоги парламентских выборов 12 мая в Ираке вызвали волну критики в стране. Центризбирком обвинили в фальсификациях и грубых нарушениях избирательного законодательства.
Отметим, что пересчет голосов, после парламентських выборов начали во вторник, 3 июля.
Как сообщал УНН, власти Ирака задержали в понедельник четырех подозреваемых в поджоге хранилища с бюллетенями в Багдаде.