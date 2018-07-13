В Індії стався витік отруйного газу: є жертви

Витік газу стався на приватному сталеливарному заводі в містечку Тадпатрі округу Анантапур, розташованому приблизно в 384 км на захід від великого міста Андхра-Прадеш Амаравати.

"Сьогодні ввечері шість робітників загинули і ще кілька захворіли через витік отруйного газу", - заявила поліція Анантапур.

Як повідомила місцева влада, загиблі робочі отруїлися чадним газом.



Нагадаємо, раніше через розгерметизацію газопроводу високого тиску місто Умань і 12 сіл району залишилися без газопостачання.