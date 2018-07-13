В Індії стався витік отруйного газу: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У четвер щонайменше шість робітників загинули і ще кілька знепритомніли в результаті витоку отруйного газу в південному індійському штаті Андхра-Прадеш. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Витік газу стався на приватному сталеливарному заводі в містечку Тадпатрі округу Анантапур, розташованому приблизно в 384 км на захід від великого міста Андхра-Прадеш Амаравати.
"Сьогодні ввечері шість робітників загинули і ще кілька захворіли через витік отруйного газу", - заявила поліція Анантапур.
Як повідомила місцева влада, загиблі робочі отруїлися чадним газом.
Нагадаємо, раніше через розгерметизацію газопроводу високого тиску місто Умань і 12 сіл району залишилися без газопостачання.