В Индии произошла утечка ядовитого газа: есть жертвы

Утечка газа произошла на частном сталелитейном заводе в городке Тадпатри округа Анантапур, расположенном примерно в 384 км к западу от крупного города Андхра-Прадеш Амаравати.

"Сегодня вечером шесть рабочих погибли и еще несколько заболели из-за утечки ядовитого газа", -- заявила полиция Анантапура.

Как сообщили местные власти, погибшие рабочие отравились угарным газом.



Напомним, ранее из-за разгерметизации газопровода высокого давления город Умань и 12 сел района остались без газоснабжения.