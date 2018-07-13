В Индии произошла утечка ядовитого газа: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В четверг по меньшей мере шесть рабочих погибли и еще несколько потеряли сознание в результате утечки ядовитого газа в южном индийском штате Андхра-Прадеш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Утечка газа произошла на частном сталелитейном заводе в городке Тадпатри округа Анантапур, расположенном примерно в 384 км к западу от крупного города Андхра-Прадеш Амаравати.
"Сегодня вечером шесть рабочих погибли и еще несколько заболели из-за утечки ядовитого газа", -- заявила полиция Анантапура.
Как сообщили местные власти, погибшие рабочие отравились угарным газом.
Напомним, ранее из-за разгерметизации газопровода высокого давления город Умань и 12 сел района остались без газоснабжения.