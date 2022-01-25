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Шахед-136

В Індії стався спалах Omicron

В Індії стався спалах Omicron

Київ • УНН

 • 15071 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. В Індії стався спалах штаму коронавірусу Omicron. У країні спостерігається зростання кількості хворих та госпіталізацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В останній тиждень в Індії спостерігається зростання захворюваності. За останню добу, за даними МОЗ, в країні заразилося 306 064 людини.

Наголошується, що останні чотири дні хворих було на 8% більше.

“Смертність склала 439 осіб, що є найнижчим показником за п’ять днів”, — йдеться в повідомленні.

У звіті індійського консорціуму з геноміки SARS-CoV-2 наголошується, що Omicron став домінуючим у багатьох містах Індії.

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