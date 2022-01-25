В Індії стався спалах Omicron
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. В Індії стався спалах штаму коронавірусу Omicron. У країні спостерігається зростання кількості хворих та госпіталізацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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В останній тиждень в Індії спостерігається зростання захворюваності. За останню добу, за даними МОЗ, в країні заразилося 306 064 людини.
Наголошується, що останні чотири дні хворих було на 8% більше.
“Смертність склала 439 осіб, що є найнижчим показником за п’ять днів”, — йдеться в повідомленні.
У звіті індійського консорціуму з геноміки SARS-CoV-2 наголошується, що Omicron став домінуючим у багатьох містах Індії.
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