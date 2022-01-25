У Великій Британії скасують обов’язкове тестування для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Великій Британії скасують обов’язкове тестування для туристів, які вже мають дві дози вакцини від COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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Зазначається, що правило почне діяти з 11 лютого. З цього моменту ті, хто в’їжджатиме до країни, маючи дві дози вакцини, можуть не робити тестування при в’їзді.
Уряд заявив, що це збільшить кількість туристів та дозволить самим британцям менше витрачатися при поверненні додому з подорожей.
Правило діятиме для всіх осіб старше 12 років. Також Велика Британія почне визнавати сертифікати ще з 16 країн, включаючи Китай та Мексику. Загалом Британія визнає сертифікати зі 180 країн та територій.
За інформацією ЗМІ рішення уряду було викликане кризою в туристичному секторі. Деякі авіакомпанії заявили про повну підтримку такому рішенню.
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