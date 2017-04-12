В.Гройсман зобов'язав І.Насалика представити концепцію вуглевидобувної галузі 26 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику представити концепцію вуглевидобувних підприємств на засіданні уряду 26 квітня. Таке доручення він надав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми маємо розглянути стратегію щодо українських шахт (звернувся Прем'єр-міністр В.Гройсман до І.Насалика - ред.), оскільки тижні проходять, а документ не заходить в уряд. Я дуже прошу, пришвидшіть цю роботу, щоб в уряд зайшов документ, який ми можемо розглянути і затвердити", - наголосив В.Гройсман.
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, реагуючи на слова Голови уряду, запевнив, що проект концепції практично пройшов всі інстанції.
"У четвер вона (концепція - ред.) розглядається на урядовому комітеті, на наступну середу буде запропонована не тільки концепція розвитку вуглевидобувних підприємств, а й повністю програма її реалізації", - сказав міністр.
У свою чергу Прем'єр-міністр України підкреслив, що Міненерговугілля 26 квітня має на засіданні уряду розглянути концепцію вуглевидобувної галузі.
Як повідомляв УНН, Україна розраховує закуповувати вугілля в Південній Африці та в Америці.