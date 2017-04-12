В.Гройсман обязал И.Насалика представить концепцию угледобывающей отрасли 26 апреля

"Мы должны рассмотреть стратегию украинских шахт (обратился Премьер-министр В.Гройсман к И.Насалику - ред.), поскольку недели проходят, а документ не приходит в правительство. Я очень прошу, ускорьте эту работу, чтобы в правительство вошел документ, который мы можем рассмотреть и утвердить", - подчеркнул В.Гройсман.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, реагируя на слова Главы правительства, заверил, что проект концепции практически прошел все инстанции.

"В четверг она (концепция - ред.) рассматривается на правительственном комитете, на следующую среду будет предложена не только концепция развития угледобывающих предприятий, но и полностью программа ее реализации", - сказал министр.

В свою очередь Премьер-министр Украины подчеркнул, что Минэнергоугля 26 апреля должно заседании правительства рассмотреть концепцию угледобывающей отрасли.

Как сообщал УНН, Украина рассчитывает закупать уголь в Южной Африке и в Америке .