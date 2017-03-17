В.Гройсман запевнив, що нічого небезпечного для громадян у меморандумі з МВФ немає
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що нічого небезпечного для громадян України у меморандумі з Міжнародним валютним фондом стосовно виділення чергового траншу кредиту немає. Про це він сказав під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
"У мене є повідомлення для громадян України. Нічого небезпечного для громадян у цьому меморандумі (з МВФ - ред.) немає", - запевнив В.Гройсман.
За його словами, меморандум серед іншого передбачає проведення пенсійної реформи, яка, за оцінкою очільника уряду, сприятиме підвищенню пенсій.
В.Гройсман також підтвердив, що в третій декаді березня планується розгляд питання про виділення Україні чергового траншу кредиту.
Як повідомляв УНН, МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України.
Раніше МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми. О.Данилюк підтвердив домовленість з МВФ.
Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою Механізм розширеного фінансування (EFF) 11 березня 2015 року.