В.Гройсман заверил, что ничего опасного для граждан в меморандуме с МВФ нет

"У меня есть сообщение для граждан Украины. Ничего опасного для граждан в этом меморандуме (с МВФ - ред.) Нет", - заверил В.Гройсман.

По его словам, меморандум среди прочего предусматривает проведение пенсионной реформы, которая, по оценке главы правительства, будет способствовать повышению пенсий.

В.Гройсман также подтвердил, что в третьей декаде марта планируется рассмотрение вопроса о выделении Украине очередного транша кредита.

Как сообщал УНН, МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины .

Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьего пересмотра программы . Данилюк подтвердил договоренность с МВФ.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17500000000 долл. Украина за четырехлетней программой Механизм расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015.