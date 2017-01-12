В.Гройсман закликав пришвидшити роботу щодо реформи “Нафтогазу”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав пришвидшити роботу щодо реформи НАК “Нафтогаз України”. Про це він сьогодні сказав під час наради з віце-прем’єр-міністром Володимиром Кістіоном, міністром енергетики та вугільної промисловості Ігором Насаликом, головою правління НАК “Нафтогаз України” Андрієм Коболєвим, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
“Глава Уряду також закликав пришвидшити роботу щодо реформи НАК “Нафтогаз України”, — йдеться у повідомленні прес-служби уряду.
У той же час, В.Гройсман зауважив, що до 2020 року Україна має забезпечити енергетичну незалежність.
“Ми маємо повністю себе забезпечити власним газом. Крапка. Це дасть можливість розвитку національної економіки і забезпечити пониження ціни”, — наголосив він.
Прем’єр-міністр додав, що завдання уряду є менше споживати при кращій якості і більше добувати власних енергоресурсів.
Нагадаємо, робоча група з питань прискорення реформи корпоративного управління НАК “Нафтогаз України” внесла зміни до статуту компанії, що забезпечать належне функціонування оператора газотранспортної системи ПАТ “Укртрансгаз” у перехідний період.