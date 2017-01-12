В.Гройсман призвал ускорить работу по реформе "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал ускорить работу по реформе НАК "Нафтогаз Украины". Об этом он сказал во время совещания с вице-премьер-министром Владимиром Кистионом, министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом, председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Глава правительства также призвал ускорить работу по реформе НАК" Нафтогаз Украины ", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В то же время, В.Гройсман отметил, что к 2020 году Украина должна обеспечить энергетическую независимость.
"Мы полностью должны себя обеспечить собственным газом. Точка. Это даст возможность развития национальной экономики и обеспечить понижение цены ", - подчеркнул он.
Премьер-министр добавил, что задача правительства является меньше потреблять при лучшем качестве и больше добывать собственных энергоресурсов.
Напомним, рабочая группа по вопросам ускорения реформы корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины" внесла изменения в устав компании , которые обеспечат надлежащее функционирование оператора газотранспортной системы ПАО "Укртрансгаз" в переходный период.