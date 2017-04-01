В.Гройсман закликав НКРЕКП переглянути встановлення абонплати за газ

"Вчора я пообіцяв розібратися з абонплатою за газ, провести ретельні розрахунки і подивитися, як це вплине на оплату за газ для кожного українського громадянина... я завершив нараду з цього приводу. Збільшення дійсно є і становить у середньому в розрахунках від 1,3 до 3 разів, особливо це стосується тих, хто живе у багатоквартирних будинках", - написав В.Гройсман.

Прем'єр також наголосив, що таке підвищення неприпустиме.

"Ні я, ні Уряд це категорично не підтримуємо. Я ... мав розмову з представником комісії, яка встановила цю абонплату з 1 квітня. Хоча Національна комісія з енергетики і не підпорядковується Уряду і прем’єр-міністру, але я в понеділок направлю офіційне звернення. Вимагаю, щоб це рішення було переглянуто. Це наша принципова позиція!" - написав В.Гройсман.

Нагадаємо, з 1 квітня українці платитимуть за газ за двома показниками. Це станеться через розмежування ціни газу і вартості його транспортування і постачання.

Зокрема, за рішенням НКРЕКП, з 1 квітня українці окремо платитимуть абонентську плату при оплаті газопостачання. Вона буде різнитися, зважаючи на потужність.

Як пояснили у регуляторі, раніше 87% вартості у “платіжці” становив газ як товар, а інші 13% — послуги з транспортування і розподілу. Відтепер ціна на газ у 6879 грн за 1 тис. куб. м буде зменшена через вилучення з неї ціни транспортування і розподілу. Крім того, споживач зможе сам обирати постачальника газу.

Як повідомив Прем’єр Володимир Гройсман, ціна на газ з квітня знизиться на 800 грн і становитиме 6079 грн.

При цьому тариф на розподіл газу для облгазів варіюватиметься по регіонах. Зокрема, для ПАТ “Київгаз” тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів НКРЕКП встановлено на рівні 0,01273 грн за 1 куб. м на годину (без ПДВ).

Віце-прем’єр Павло Розенко пообіцяв, що введення абонплати за газ не призведе до збільшення суми платіжок.