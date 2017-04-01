В.Гройсман призвал НКРЕКП пересмотреть установление абонплаты за газ

"Вчера я пообещал разобраться с абонплатой за газ, провести тщательные расчеты и посмотреть, как это повлияет на оплату за газ для каждого украинского гражданина ... я завершил совещание по этому поводу. Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз, особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах", - написал В.Гройсман.

Премьер также отметил, что такое повышение недопустимо.

"Ни я, ни Правительство это категорически не поддерживаем. Я ... беседовал с представителем комиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. Хотя Национальная комиссия по энергетике и не подчиняется Правительству и премьер-министру, но я в понедельник направлю официальное обращение. Требую, чтобы это решение было пересмотрено. Это наша принципиальная позиция!" - написал В.Гройсман.

Напомним, с 1 апреля украинцы будут платить за газ по двум показателям. Это произойдет из-за разграничения цены газа и стоимости его транспортировки и поставки.

В частности, по решению НКРЕКП, с 1 апреля украинцы будут отдельно платить абонентскую плату при оплате газоснабжения. Она будет отличаться, учитывая мощность.

Как пояснили в регуляторе, ранее 87% стоимости в "платежке" составлял газ как товар, а остальные 13% - услуги по транспортировке и распределению. Теперь цена на газ в 6879 грн за 1 тыс. куб. м будет уменьшена из-за удаления из нее цены транспортировки и распределения. Кроме того, потребитель сможет сам выбирать поставщика газа.

Как сообщил Премьер Владимир Гройсман, цена на газ с апреля снизится на 800 грн и составит 6079 грн.

При этом тариф на распределение газа для облгазов будет варьироваться по регионам. В частности, для ПАО "Киевгаз" тариф на услуги распределения природного газа для бытовых потребителей НКРЕКП установлен на уровне 0,01273 грн за 1 куб. м в час (без НДС).

Вице-премьер Павел Розенко пообещал, что введение абонплаты за газ не приведет к увеличению суммы платежек.