В.Гройсман: візит Прем'єр-міністра А.Ципраса засвідчив підтримку і солідарність Греції з українським народом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Однією з тем зустрічі глав урядів України та Греції Володимира Гройсмана та Алексіса Ципраса стало питання безпекових аспектів, зокрема щодо ситуації на сході України та стан виконання Мінських домовленостей. Про це повідомив Глава українського Уряду під час спілкування із журналістами за підсумками зустрічі, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави Верховної Ради України.
А.Ципрас зазначив, що Греція уважно спостерігає за розвитком подій на сході України і виступає за пошук мирних шляхів врегулювання конфлікту. Мінські домовленості є одним з найважливіших інструментів, що допоможуть у його врегулюванні
Зокрема він зауважив, що на території України проживає близько 100 тис. етнічних греків. Греція зацікавлена, щоб їхнє проживання було безпечним.
“Для мене зустріч із Прем’єр-міністром була дуже важливою. Я побачив спільні моменти, які можуть нас об’єднати, допомогти вирішити болючі питання наших двох країн”, — наголосив Прем’єр-міністр Греції.
У свою чергу В.Гройсман подякував Прем’єр-міністру Греції А.Ципрасу за перший офіційний візит до України.
“Цей візит ми розцінюємо як візит, який засвідчує підтримку і солідарність Греції з українським народом, як крок, який дозволить нам поглиблювати і розширювати нашу взаємодію. Ми маємо 25 років наших дипломатичних відносин, грецьку національну меншину в Україні, добрі партнерські відносини між нашими двома країнами та економічні зв’язки, які ми розвиваємо”, — зауважив В.Гройсман.