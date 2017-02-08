В.Гройсман: визит Премьер-министра А.Ципраса показал поддержку и солидарность Греции с украинским народом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Одной из тем встречи глав правительств Украины и Греции Владимир Гройсман и Ципрас стал вопрос безопасности аспектов, в том числе по ситуации на востоке Украины и состояние выполнения Минских договоренностей. Об этом сообщил глава украинского правительства во время общения с журналистами по итогам встречи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы Верховной Рады Украины.
А.Ципрас отметил, что Греция внимательно наблюдает за развитием событий на востоке Украины и выступает за поиск мирных путей урегулирования конфликта. Минские договоренности являются одним из важнейших инструментов, которые помогут в его урегулировании.
В частности он отметил, что на территории Украины проживает около 100 тыс. этнических греков. Греция заинтересована, чтобы их проживания было безопасным.
"Для меня встреча с Премьер-министром была очень важной. Я увидел общие моменты, которые могут нас объединить, помочь решить наболевшие вопросы наших двух стран ", - подчеркнул Премьер-министр Греции.
В свою очередь В.Гройсман поблагодарил Премьер-министра Греции А.Ципраса за первый официальный визит в Украину.
"Этот визит мы расцениваем как визит, который свидетельствует о поддержке и солидарности Греции с украинским народом, как шаг, который позволит нам углублять и расширять наше взаимодействие. Мы имеем 25 лет наших дипломатических отношений, греческое национальное меньшинство в Украине, хорошие партнерские отношения между нашими двумя странами и экономические связи, которые мы развиваем ", - отметил В.Гройсман.