В.Гройсман: визит Премьер-министра А.Ципраса показал поддержку и солидарность Греции с украинским народом

$41.190.15
45.550.30
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 2398 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 47403 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 114659 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 120198 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 131354 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 150316 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161490 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124578 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139260 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190031 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
65%
Популярные новости

Бои продолжаются: контратака ВСУ возле Шевченко, продвижение окупантов возле трех населенных пунктов

7 апреля, 21:37 • 3646 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 5606 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 8772 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 5284 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 9368 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 2398 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 193399 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 248786 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 450375 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 402570 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29238 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28807 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43403 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65630 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 72627 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В.Гройсман: визит Премьер-министра А.Ципраса показал поддержку и солидарность Греции с украинским народом

Киев • УНН

 • 10675 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Одной из тем встречи глав правительств Украины и Греции Владимир Гройсман и Ципрас стал вопрос безопасности аспектов, в том числе по ситуации на востоке Украины и состояние выполнения Минских договоренностей. Об этом сообщил глава украинского правительства во время общения с журналистами по итогам встречи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы Верховной Рады Украины.

В.Гройсман: визит Премьер-министра А.Ципраса показал поддержку и солидарность Греции с украинским народом

А.Ципрас отметил, что Греция внимательно наблюдает за развитием событий на востоке Украины и выступает за поиск мирных путей урегулирования конфликта. Минские договоренности являются одним из важнейших инструментов, которые помогут в его урегулировании.

В частности он отметил, что на территории Украины проживает около 100 тыс. этнических греков. Греция заинтересована, чтобы их проживания было безопасным.

"Для меня встреча с Премьер-министром была очень важной. Я увидел общие моменты, которые могут нас объединить, помочь решить наболевшие вопросы наших двух стран ", - подчеркнул Премьер-министр Греции.

В свою очередь В.Гройсман поблагодарил Премьер-министра Греции А.Ципраса за первый официальный визит в Украину.

"Этот визит мы расцениваем как визит, который свидетельствует о поддержке и солидарности Греции с украинским народом, как шаг, который позволит нам углублять и расширять наше взаимодействие. Мы имеем 25 лет наших дипломатических отношений, греческое национальное меньшинство в Украине, хорошие партнерские отношения между нашими двумя странами и экономические связи, которые мы развиваем ", - отметил В.Гройсман.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,867.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.33
Золото
$3,020.40
Ethereum
$1,588.29