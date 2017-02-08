В.Гройсман висловив сподівання, що Р.Сущенко відзначить наступний день народження в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав із днем народження політв’язня Кремля Романа Сущенка і подякував українському журналісту за мужність і патріотизм, передає УНН.
"Сьогодні День народження політв’язня Кремля Романа Сущенка. Вдячний українському журналісту за мужність і патріотизм. Щиро сподіваюсь, що наступний День народження Роман проведе в Україні та у теплому колі своїх рідних. Правда обов’язково переможе!" - написав В.Гройсман у Facebook.
Також українського журналіста привітав його адвокат М. Фейгін, зазначивши у повідомленні, що день народження він Романа Сущенко зустрічає у в’язниці Лефортово.
"Сьогодні в українського журналіста Романа Сущенко день народження, він зустрічає його у в’язниці Лефортово. Привітаємо Романа! ",- написав М. Фейгін.
Нагадаємо, сьогодні також Р.Сущенка привітали і народні депутати, перший заступник Голови парламенту Ірина Геращенко закликала їх також до посилення роботи з визволення заручників.