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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 48032 перегляди

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В.Гройсман висловив сподівання, що Р.Сущенко відзначить наступний день народження в Україні

Київ • УНН

 • 7576 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав із днем народження політв’язня Кремля Романа Сущенка і подякував українському журналісту за мужність і патріотизм, передає УНН.

В.Гройсман висловив сподівання, що Р.Сущенко відзначить наступний день народження в Україні

"Сьогодні День народження політв’язня Кремля Романа Сущенка. Вдячний українському журналісту за мужність і патріотизм. Щиро сподіваюсь, що наступний День народження Роман проведе в Україні та у теплому колі своїх рідних. Правда обов’язково переможе!" - написав В.Гройсман у Facebook.

Також українського журналіста привітав його адвокат М. Фейгін, зазначивши у повідомленні, що день народження він Романа Сущенко зустрічає у в’язниці Лефортово.

"Сьогодні в українського журналіста Романа Сущенко день народження, він зустрічає його у в’язниці Лефортово. Привітаємо Романа! ",- написав М. Фейгін.

Нагадаємо, сьогодні також Р.Сущенка привітали і народні депутати, перший заступник Голови парламенту Ірина Геращенко закликала їх також до посилення роботи з визволення заручників.

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