В.Гройсман выразил надежду, что Р.Сущенко отметит следующий день рождения в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил с днем рождения политзаключенного Кремля Романа Сущенко и поблагодарил украинского журналиста за мужество и патриотизм, передает УНН.
"Сегодня День рождения политзаключенного Кремля Романа Сущенко. Благодарен украинскому журналисту за мужество и патриотизм. Искренне надеюсь, что следующий День рождения Роман проведет в Украине и в теплом кругу своих родных. Правда обязательно победит!", - написал В.Гройсман в Facebook.
Также украинского журналиста поздравил его адвокат М.Фейгин, отметив в сообщении, день рождения Роман Сущенко встречает в тюрьме Лефортово.
"Сегодня у украинского журналиста Романа Сущенко день рождения, он встречает его в тюрьме Лефортово. Поздравим Романа!", - написал М.Фейгин.
Напомним, сегодня также Р.Сущенко поздравили и народные депутаты, первый заместитель главы парламента Ирина Геращенко призвала их также к усилению работы по освобождению заложников.