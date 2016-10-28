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В.Гройсман розповів міністру економіки Франції про покращення бізнес-клімату в Україні

В.Гройсман розповів міністру економіки Франції про покращення бізнес-клімату в Україні

Київ • УНН

 • 8161 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та міністр економіки та фінансів Франції Мішель Сапен у п'ятницю зустрілися із представниками французького бізнесу, який працює в Україні. В.Гройсман відзначив величезний потенціал двосторонніх економічних відносин України та Франції, зокрема щодо зростання торгівлі та інвестицій. Про це УНН повідомили у прес-службі КМУ.

За словами Прем'єра, "це зростання може бути набагато більшим".

Прем’єр-міністр поінформував співрозмовників про дії Уряду щодо поліпшення бізнес-клімату в Україні. Так, вжито низку заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, зокрема сформовано необхідне законодавство, а також створені структури, покликані на протидію корупції.

Він також зазначив, що в Україні розпочалася судова реформа, "спрямована на те, щоб отримати якісну систему правосуддя".

Уряд також підготував нові зміни до Податкового кодексу, які спрощують адміністрування податків, зауважив В. Гройсман.

Говорячи про перспективні сфери для інвестування, голова уряду зауважив, що Україна зокрема може отримати колосальне зростання в аграрному секторі шляхом провадження інновацій та збільшення глибинної переробки продукції на території України.

Міністр економіки та фінансів Франції Мішель Сапен високо оцінив зусилля українського Уряду щодо проведення реформ в Україні, зазначивши, що у Франції "більш спокійна ситуація, але все одно дуже складно проводити реформи".

У свою чергу В.Гройсман подякував за оцінку роботи Уряду. Він зауважив, що реформи в України "не просто йдуть, а й дають результат".

Прем’єр-міністр наголосив, що Уряд стабілізував економічну ситуацію в Україні.

Він також зауважив, що Уряд налагодив постійний діалог з бізнесом.

"Раз на два місяці урядова команда зустрічається з представниками бізнесу, і ці зустрічі реалізуються у практичних рішеннях. Наше завдання, щоби бізнес в Україні був успішним, і ми будемо робити це", - сказав Прем’єр-міністр.

Українські Національні Новини

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