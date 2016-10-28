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В.Гройсман рассказал министру экономики Франции об улучшении бизнес-климата в Украине

В.Гройсман рассказал министру экономики Франции об улучшении бизнес-климата в Украине

Киев • УНН

 • 8161 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр экономики и финансов Франции Мишель Сапен в пятницу встретились с представителями французского бизнеса, которые работают в Украине. В.Гройсман отметил огромный потенциал двусторонних экономических отношений Украины и Франции, в частности относительно роста торговли и инвестиций. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КМУ.

По словам Премьера, "этот рост может быть гораздо большим".

Премьер-министр проинформировал собеседников о действиях правительства по улучшению бизнес-климата в Украине. Так, принят ряд мер, направленных на борьбу с коррупцией, в частности сформировано необходимое законодательство, а также созданы структуры, призванные на противодействие коррупции.

Он также отметил, что в Украине началась судебная реформа, "направленная ​​на то, чтобы получить качественную систему правосудия".

Правительство также подготовило новые изменения в Налоговый кодекс, которые упрощают администрирование налогов, отметил В.Гройсман.

Говоря о перспективных сферах для инвестирования, Глава правительства отметил, что Украина в частности может получить колоссальный рост в аграрном секторе путем проведения инноваций и увеличения глубокой переработки продукции на территории Украины.

Министр экономики и финансов Франции Мишель Сапен высоко оценил усилия украинского правительства по проведению реформ в Украине, отметив, что во Франции "более спокойная ситуация, но все равно очень сложно проводить реформы".

В свою очередь В.Гройсман поблагодарил за оценку работы правительства. Он отметил, что реформы в Украине "не просто идут, но и дают результат".

Премьер-министр подчеркнул, что правительство стабилизировало экономическую ситуацию в Украине.

Он также отметил, что правительство наладило постоянный диалог с бизнесом.

"Раз в два месяца правительственная команда встречается с представителями бизнеса, и эти встречи реализуются в практических решениях. Наша задача, чтобы бизнес в Украине был успешным, и мы будем делать это", - сказал Премьер-министр.

Украинские Национальные Новости

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