В.Гройсман прогнозує у 2017 році нарощення газовидобування до 500 млн кубометрів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує, що в цьому році зростання видобутку газу в Україні відбудеться на 500 млн кубометрів. Про це в ефірі “Свободи слова” повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“В цьому році я думаю, що ми десь на 0,5 млрд кубів наростимо добування українського газу. Це означає, ща на 500 млн ми придбаємо менше газу, ніж ми б його купували за валюту”, — зазначив прем’єр-міністр.
Також він згадав про закупівлю енергетичного вугілля. Україна зараз купуватиме його за валюту або в США, або в Австралії, або в Південній Африці.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що внаслідок торгівельної блокади Донбасу необхідно зкоригувати закладені 3% економічного зростання в бік зменшення.