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В.Гройсман прогнозує у 2017 році нарощення газовидобування до 500 млн кубометрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує, що в цьому році зростання видобутку газу в Україні відбудеться на 500 млн кубометрів. Про це в ефірі “Свободи слова” повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

“В цьому році я думаю, що ми десь на 0,5 млрд кубів наростимо добування українського газу. Це означає, ща на 500 млн ми придбаємо менше газу, ніж ми б його купували за валюту”, — зазначив прем’єр-міністр.

Також він згадав про закупівлю енергетичного вугілля. Україна зараз купуватиме його за валюту або в США, або в Австралії, або в Південній Африці.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що внаслідок торгівельної блокади Донбасу необхідно зкоригувати закладені 3% економічного зростання в бік зменшення.

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