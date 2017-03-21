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В.Гройсман прогнозирует в 2017 году наращивание газодобычи в 500 млн кубометров

Киев • УНН

 • 9939 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что в этом году рост добычи газа в Украине состоится на 500 млн кубометров. Об этом в эфире "Свободы слова" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"В этом году я думаю, что мы где-то на 0,5 млрд кубов нарастим добычу украинского газа. Это означает, что на 500 млн мы приобретем меньше газа, чем мы бы его покупали за валюту ", - отметил премьер-министр.

Также он упомянул о закупке энергетического угля. Украина сейчас может покупать его за валюту или в США, или в Австралии, или в Южной Африке.

Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в результате торговой блокады Донбасса необходимо откорректировать заложенные 3% экономического роста в сторону уменьшения.

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