В.Гройсман прогнозирует в 2017 году наращивание газодобычи в 500 млн кубометров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что в этом году рост добычи газа в Украине состоится на 500 млн кубометров. Об этом в эфире "Свободы слова" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"В этом году я думаю, что мы где-то на 0,5 млрд кубов нарастим добычу украинского газа. Это означает, что на 500 млн мы приобретем меньше газа, чем мы бы его покупали за валюту ", - отметил премьер-министр.
Также он упомянул о закупке энергетического угля. Украина сейчас может покупать его за валюту или в США, или в Австралии, или в Южной Африке.
Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в результате торговой блокады Донбасса необходимо откорректировать заложенные 3% экономического роста в сторону уменьшения.