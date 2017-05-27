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В.Гройсман привітав киян із днем міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав киян та гостей столиці з Днем Києва, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

В.Гройсман привітав киян із днем міста

"Вітаю з Днем Києва – з днем народження нашої завжди молодої столиці!

Ще з давніх часів Київ набув слави впливового осередку культурного, політичного та економічного життя не лише України, а і всього східноєвропейського регіону: серце Давньоруської держави, потужний центр впливу між Заходом та Сходом, одне з найрозвинутіших і найбагатших міст. Йшли віки, змінювалися держави та імперії, проте Київ незмінно залишається центром української нації. Сьогодні він уособлює єдність українців та нашої великої країни, яка повертається до європейської домівки", - написав В.Гройсман.

Також він зазначив, що Київ – флагман усіх важливих процесів України та східноєвропейського регіону.

"Він є сучасним європейським містом, яке динамічно розвивається та продовжує формувати загальнонаціональні тренди. Це культурна столиця однієї з найбільших європейських націй і її візитівка, що притягує гостей, туристів, творчих людей, науковців, бізнесменів, управлінців, менеджерів, працівників багатьох інших сфер, які формують потужний культурний фон. Це місто стартапів, інноваційних ініціатив і важливих cуспільних і культурних змін.

Він є безумовним економічним лідером України, що має значний потенціал для подальшого розвитку, інтелектуальним майданчиком у багатьох царинах життєдіяльності суспільства та держави, які задають темп багатьом процесам у нашій країні", - зазначив Прем'єр.

"Бажаю місту та славетній київській громаді всебічного процвітання, добробуту та комфортного життя! Нехай київські вулиці з каштанами завжди радують наше око, а гостинність киян і надалі зворушує серця гостей і мандрівників", - резюмував В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, до Дня Києва залізниця призначила курсування ретро–поїзда.

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