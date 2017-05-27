В.Гройсман поздравил киевлян с днем города
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил киевлян и гостей столицы с Днем Киева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Поздравляю с Днем Киева - с днем рождения нашей всегда молодой столицы!
Еще с древних времен Киев приобрел славу влиятельного центра культурной, политической и экономической жизни не только Украины, но и всего восточноевропейского региона: сердце Древнерусского государства, мощный центр влияния между Западом и Востоком, одно из самых развитых и богатых городов. Шли века, менялись государства и империи, однако Киев неизменно остается центром украинской нации. Сегодня он олицетворяет единство украинцев и нашей великой страны, которая возвращается к европейский дом", - написал В.Гройсман.
Также он отметил, что Киев - флагман всех важных процессов Украины и восточноевропейского региона.
"Он является современным европейским городом, который динамично развивается и продолжает формировать общенациональные тренды. Это культурная столица одной из крупнейших европейских наций и ее визитная карточка, которая притягивает гостей, туристов, творческих людей, ученых, бизнесменов, управленцев, менеджеров, работников многих других сфер, формирующих мощный культурный фон. Этот город стартапов, инновационных инициатив и важных cуспильних и культурных изменений.
Он является безусловным экономическим лидером Украины, что имеет значительный потенциал для дальнейшего развития, интеллектуальной площадкой во многих областях жизнедеятельности общества и государства, которые задают темп многим процессам в нашей стране", - отметил премьер.
"Желаю городу и славной киевской общине всестороннего процветания, благополучия и комфортной жизни! Пусть киевские улицы с каштанами всегда радуют наш глаз, а гостеприимство киевлян и в дальнейшем трогает сердца гостей и путешественников", - резюмировал В.Гройсман.
"Желаю городу и славной киевской общине всестороннего процветания, благополучия и комфортной жизни! Пусть киевские улицы с каштанами всегда радуют наш глаз, а гостеприимство киевлян и в дальнейшем трогает сердца гостей и путешественников", - резюмировал В.Гройсман.
Как сообщал УНН, ко Дню Киева железная дорога назначила курсирование ретро-поезда.