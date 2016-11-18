В.Гройсман: Одещина буде під особливою увагою до призначення голови ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Одеська область буде під особливою увагою уряду до тих пір, допоки на публічному конкурсі не буде визначений кандидат на посаду голови Одеської облдержадміністрації. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді України, передає УНН.
"Ми будемо приділяти необхідну увагу Одеському регіону до тих пір, поки буде проведений публічний конкурс і буде визначений кандидат на посаду голови обласної державної адміністрації Одеської області. Хочу вас запевнити, що з фахової точки зору Одеська область до того часу буде під особливою увагою", - зазначив В.Гройсман.
Він додав, що віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон разом із заступниками міністрів у четвер відвідав Одещину і провів зустрічі з керівниками підприємств з питань теплопостачання, інфраструктури, будівництва доріг та соціальної сфери.