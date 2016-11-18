В.Гройсман: Одесская область будет под особым вниманием до назначения председателя ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Одесская область будет под особым вниманием правительства до тех пор, пока на публичном конкурсе не будет определен кандидат на должность председателя Одесской облгосадминистрации. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, передает УНН.
"Мы будем уделять необходимое внимание Одесскому региону до тех пор, пока будет проведен публичный конкурс и будет определен кандидат на должность председателя областной государственной администрации Одесской области. Хочу вас заверить, что с профессиональной точки зрения Одесская область до этого времени будет под особым вниманием", - отметил В.Гройсман.
Он добавил, что вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион вместе с заместителями министров в четверг посетил Одесскую область и провел встречи с руководителями предприятий по вопросам теплоснабжения, инфраструктуры, строительства дорог и социальной сферы.