В.Гройсман: Одесская область будет под особым вниманием до назначения председателя ОГА

"Мы будем уделять необходимое внимание Одесскому региону до тех пор, пока будет проведен публичный конкурс и будет определен кандидат на должность председателя областной государственной администрации Одесской области. Хочу вас заверить, что с профессиональной точки зрения Одесская область до этого времени будет под особым вниманием", - отметил В.Гройсман.

Он добавил, что вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион вместе с заместителями министров в четверг посетил Одесскую область и провел встречи с руководителями предприятий по вопросам теплоснабжения, инфраструктуры, строительства дорог и социальной сферы.