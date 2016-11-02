В.Гройсман наполягає на модернізації пенсійної системи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що уряд працює над модернізацією пенсійного забезпечення. Про це він сьогодні сказав на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми маємо модернізувати систему пенсійного забезпечення і зробити її більш справедливою, ніж вона є сьогодні”, — сказав він.
Прем’єр також нагадав, що із січня планується збільшення мінімальної зарплати до 3200 грн, з грудня цього року — зростання мінімальних соцстандартів на 10%.