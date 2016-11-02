В.Гройсман настаивает на модернизации пенсионной системы

"Мы должны модернизировать систему пенсионного обеспечения и сделать ее более справедливой, чем она является сегодня", - сказал он.

Премьер также напомнил, что с января планируется увеличение минимальной зарплаты до 3200 грн, с декабря этого года - рост минимальных соцстандартов на 10%.