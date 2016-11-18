В.Грицак: підтверджено автентичність документів з плану "Шатун"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. СБУ завершило експертизу, яка підтвердила приналежність документів щодо плану "Шатун" до пошти Владислава Суркова. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"З приводу плану "Шатун" – завершилася експертиза, яка підтвердила автентичність того, що ці документи виготовлялися там, де і про них було оголошено. З приводу реалізації ви і самі можете накладати події, які відбуваються в Києві на події , які описані в "Шатуні", - сказав він.
Нагадаємо, організацією плану з дестабілізації ситуації в Україні керує заступник помічника В.Путіна.
Як повідомялв УНН, начальник Головного управління поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що поліція працюватиме в посиленому режимі щонайменше до 22 листопада.