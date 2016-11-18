В.Грицак: подтверждено подлинность документов из плана "Шатун"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. СБУ завершило экспертизу, которая подтвердила принадлежность документов по плану "Шатун" к почте Владислава Суркова. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге, передает корреспондент УНН.
"По поводу плана "Шатун"- завершилась экспертиза, которая подтвердила подлинность того, что эти документы изготавливались там, где и о них было объявлено. По поводу реализации вы и сами можете накладывать события, которые происходят в Киеве на события, описанные в "Шатуне ", - сказал он.
Напомним, организацией плана по дестабилизации ситуации в Украине руководит заместитель помощника В.Путина .
Как сообщал УНН, начальник Главного управления полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что полиция будет работать в усиленном режиме как минимум до 22 ноября.