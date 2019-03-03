В Естонії проходять парламентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Сьогодні, 3 березня, проходить голосування на виборах до Рійгікогу (парламент Естонії), яке визначить склад естонського парламенту на наступні чотири роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.
Голосування проходить сьогодні з 9:00 до 20:00 на 451 виборчій дільниці по всій країні. На відміну від попереднього голосування, у якому взяли участь майже 350 000 осіб, або 40% від загальної кількості виборців, у день виборів проголосувати можна тільки на виборчій дільниці за місцем проживання, пред'явивши паспорт. Підрахунок голосів почнеться відразу після закриття дільниць о 20:00.
У виборах в Рійгікогу беруть участь 10 партій: Консервативна народна партія Естонії (EKRE), Соціал-демократична партія (СДП), "Вітчизна" (Isamaa), Центристська партія, Партія реформ, "Зелені Естонії", "Естонія 200", Вільна партія, "Багатство життя" і Об'єднана ліва партія Естонії. Для попадання в Рійгікогу партія повинна отримати по країні не менше 5% голосів.
Крім того, до парламенту балотуються 15 незалежних кандидатів, хоча, як повідомляє видання, за всю історію Рійгікогу жодному безпартійному кандидату не вдавалося отримати особистий мандат.
У цілому боротьбу за 101 місце в парламенті ведуть 1099 чоловік (у 2015 році було 872 кандидати) у 12 виборчих округах.
Нагадаємо, в 2018 році середня пенсія в Естонії склала 440 євро.