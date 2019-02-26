В 2018 году средняя пенсия в Эстонии составила 440 евро

Пенсия по старости зависит от трудового вклада и исчисляется по продолжительности трудового стажа и годовом коэффициента пенсионного страхования.



Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, чтобы пенсии были в равновесии с изменениями зарплат и цен. Пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально. С 1 апреля этого года правительство Эстонии обещает повысить пенсии еще на 8,4%.



Отметим, что на 1 января 2019 средний размер пенсии в Украине составил 2645 грн. (83.41 евро по курсу НБУ на 01.01.2019 г.).



Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что уже в марте текущего года повышенные пенсии получат более 10 млн украинцев.