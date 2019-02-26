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У 2018 році середня пенсія в Естонії склала 440 євро

У 2018 році середня пенсія в Естонії склала 440 євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У 2018 році середня пенсія по старості становила в Естонії 440,7 євро на місяць, що на 35,3 євро або на 8,7% більше, ніж у 2017 році. Повідомляє УНН з посиланням на Еrr.

Пенсія по старості залежить від трудового вкладу та обчислюється за тривалістю трудового стажу та річному коефіцієнту пенсійного страхування.

Щовесни Естонія проводить перерахунок пенсій, щоб пенсії були в рівновазі зі змінами зарплат і цін. Пенсія розраховується для кожної людини індивідуально. З 1 квітня цього року уряд Естонії обіцяє підвищити пенсії ще на 8,4%.

Зазначимо, що станом на 1 січня 2019 року середній розмір пенсії в Україні становив 2 645 грн. (83.41 євро за курсом НБУ на 01.01.2019 р.).

Нагадаємо, міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив, що вже в березні поточного року підвищені пенсії отримають понад 10 млн українців. 

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