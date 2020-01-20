В е-кабінеті водія запустили нову послугу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В електронному кабінеті водія з’явилася нова безплатна послуга, яка дозволяє реєструвати онлайн належного користувача автотранспорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінцифри.
"В електронному кабінеті водія з’явилася нова безкоштовна послуга – "Керування належним користувачем". Вона дає автомобілістам можливість призначати особу, що на законних підставах користується автомобілем, проте не є її власником", - вказано у повідомленні.
Як зазначається, поява нових правил та налагодження системи фото- та відео- фіксації спричинила чітку необхідність у встановленні особи, що перебувала за кермом у момент скоєння правопорушення. "Адже нести відповідальність за свою поведінку на дорозі мусить безпосередньо водій, а не власник авто", - додали у відомстві з приводу того, для чого потрібна ця послуга.
Нагадаємо, в Україні наприкінці 2018 року запустили е-кабінет водія.