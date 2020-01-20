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В э-кабинете водителя запустили новую услугу

Киев • УНН

 • 20578 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга, которая позволяет регистрировать онлайн надлежащего пользователя автотранспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минцифры.

В э-кабинете водителя запустили новую услугу

"В электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга - "Вождение надлежащим пользователем". Она дает автомобилистам возможность назначать лицо, на законных основаниях пользующееся автомобилем, однако не являющееся его владельцем", - указано в сообщении.

Как отмечается, появление новых правил и настройка системы фото- и видео фиксации стала причиной четкой необходимости в установлении личности находящегося за рулем в момент совершения правонарушения. "Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель, а не владелец автомобиля", - добавили в ведомстве по поводу того, для чего нужна эта услуга.

Напомним, в Украине в конце 2018 года запустили э-кабинет водителя.

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