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В Дунай випустили декілька тисяч осетрових видів риб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. На Одещині понад 2,5 тисячі осетрових видів риб випустили в річку Дунай. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Головні, популяції осетрових видів риб нині перебуває під загрозою зникнення. Як відбулось зариблення та що цьому ппередувало розповіли в Мінагрополітики, пише УНН.

В Дунай випустили декілька тисяч осетрових видів риб

Цитата

“Вплив гідробудівництва, зарегульованості річок, інтенсивного промислу та браконьєрства призвели до значного скорочення осетрових та занесення їх до Червоної книги України. російська агресія, підрив Каховської ГЕС спровокував екологічну та гуманітарну катастрофу і поставив під загрозу існування багатьох видів дикої фауни, в тому числі і осетрових”, — пояснив Віталій Головня.

Деталі

Зариблення має стратегічні цілі — посприяти відновленню популяції осетрових видів риб у Дунаї, а також забезпечити моніторинг та охорону їх оселищ.

Випущений цьогоріч у річку зарибок вирощено в Одеському осетринницькому комплексі.

Ініціатором заходу став Всесвітній фонд природи WWF-Україна. Ця організація вже понад п’ять років займається збереженням осетрових особин риб в Україні.

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