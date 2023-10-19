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В Дунай выпустили несколько тысяч осетровых видов рыб

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. На Одесской области более 2,5 тысячи осетровых видов рыб выпустили в реку Дунай. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Головни, популяции осетровых видов рыб сейчас находится под угрозой исчезновения. Как произошло зарыбление и что этому предшествовало рассказали в Минагрополитики, пишет УНН.

В Дунай выпустили несколько тысяч осетровых видов рыб

Цитата

“Влияние гидростроительства, зарегулированности рек, интенсивного промысла и браконьерства привели к значительному сокращению осетровых и занесению их в Красную книгу Украины. российская агрессия, подрыв Каховской ГЭС спровоцировал экологическую и гуманитарную катастрофу и поставил под угрозу существование многих видов дикой фауны, в том числе и осетровых”, — объяснил Виталий Головня.

Детали

Зарыбление имеет стратегические цели — поспособствовать восстановлению популяции осетровых видов рыб в Дунае, а также обеспечить мониторинг и охрану их местообитаний.

Выпущенный в этом году в реку зарыбок выращен в Одесском осетроводческом комплексе.

Инициатором мероприятия стал Всемирный фонд природы WWF-Украина. Эта организация уже более пяти лет занимается сохранением осетровых особей рыб в Украине.

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