В досяжному майбутньому в Україні пройдуть референдуми про вступ до НАТО і ЄС - Президент (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко пообіцяв референдум не лише про вступ до НАТО, але й про членство в Євросоюзі у досяжному майбутньому. Про це він заявив на урочистостях до Дня працівників прокуратури, передає кореспондент УНН.
"Зараз ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію. І навіть не сумнівайтеся, що вже в дуже скорому, досяжному майбутньому в Україні точно пройдуть референдуми і про вступ до НАТО, і я переконаний, що народ України підтримає таку мою ініціативу, і про членство в Євросоюзі", - сказав Порошенко.
Президент впевнений, що результати голосування на цих референдумах будуть переконливо позитивними.
Нагадаємо, уряд вже працює над нацпрограмою співробітництва Україна-НАТО на 2018 рік.