В досяжному майбутньому в Україні пройдуть референдуми про вступ до НАТО і ЄС - Президент (доповнено)

"Зараз ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію. І навіть не сумнівайтеся, що вже в дуже скорому, досяжному майбутньому в Україні точно пройдуть референдуми і про вступ до НАТО, і я переконаний, що народ України підтримає таку мою ініціативу, і про членство в Євросоюзі", - сказав Порошенко.

Президент впевнений, що результати голосування на цих референдумах будуть переконливо позитивними.

Нагадаємо, уряд вже працює над нацпрограмою співробітництва Україна-НАТО на 2018 рік.