В обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО и ЕС - Президент (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пообещал референдум не только о вступлении в НАТО, но и о членстве в Евросоюзе в обозримом будущем. Об этом он заявил на торжествах ко Дню работников прокуратуры, передает корреспондент УНН.
"Сейчас мы твердо держим курс евроатлантической интеграции. И даже не сомневайтесь, что уже в очень скором, обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и я убежден, что народ Украины поддержит такую мою инициативу, о членстве в Евросоюзе", - сказал П.Порошенко.
Президент уверен, что результаты голосования на этих референдумах будут убедительно положительными.
Напомним, правительство уже работает над нацпрограммой сотрудничества Украина-НАТО на 2018 год.