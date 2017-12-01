В обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО и ЕС - Президент (дополнено)

"Сейчас мы твердо держим курс евроатлантической интеграции. И даже не сомневайтесь, что уже в очень скором, обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и я убежден, что народ Украины поддержит такую ​​мою инициативу, о членстве в Евросоюзе", - сказал П.Порошенко.

Президент уверен, что результаты голосования на этих референдумах будут убедительно положительными.

Напомним, правительство уже работает над нацпрограммой сотрудничества Украина-НАТО на 2018 год.