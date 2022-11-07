В Донецьку прогриміли вибухи: спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У центрі тимчасово окупованого Донецька зайнялася пожежа в будівлі так званого управління залізницями. Про це повідомляє УНН з посиланням на соцмережі.
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Російські пропагандистські ЗМІ заявляють, що пожежа почалася після обстрілу Донецька нібито з боку українських військових та з посиланням на так звані екстрені служби псевдореспубліки пишуть, що загиблих немає.
На роликах, які публікують у соцмережах, видно, як з охопленої полум'ям будівлі підіймається густий дим.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи. Як повідомляється, зруйнований один із основних штабів рашистів.