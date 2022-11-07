В Донецьку прогриміли вибухи: спалахнула пожежа

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Російські пропагандистські ЗМІ заявляють, що пожежа почалася після обстрілу Донецька нібито з боку українських військових та з посиланням на так звані екстрені служби псевдореспубліки пишуть, що загиблих немає.

На роликах, які публікують у соцмережах, видно, як з охопленої полум'ям будівлі підіймається густий дим.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи. Як повідомляється, зруйнований один із основних штабів рашистів.