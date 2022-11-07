В Донецке прогремели взрывы: вспыхнул пожар

Детали

Российские пропагандистские СМИ заявляют, что пожар начался после обстрела Донецка якобы со стороны украинских военных и со ссылкой на так называемые экстренные службы псевдореспублики пишут, что погибших нет.

На роликах, публикуемых в соцсетях, видно, как из охваченного пламенем здания поднимается густой дым.

Напомним

Во временно оккупированном Мелитополе раздались громкие взрывы. Как сообщается, разрушен один из основных штабов рашистов.