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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецке прогремели взрывы: вспыхнул пожар

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В центре временно оккупированного Донецка загорелся пожар в здании так называемого управления железными дорогами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.

Детали

Российские пропагандистские СМИ заявляют, что пожар начался после обстрела Донецка якобы со стороны украинских военных и со ссылкой на так называемые экстренные службы псевдореспублики пишут, что погибших нет.

На роликах, публикуемых в соцсетях, видно, как из охваченного пламенем здания поднимается густой дым.

Напомним 

Во временно оккупированном Мелитополе раздались громкие взрывы. Как сообщается, разрушен один из основных штабов рашистов.

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