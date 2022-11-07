В Донецке прогремели взрывы: вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В центре временно оккупированного Донецка загорелся пожар в здании так называемого управления железными дорогами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.
Детали
Российские пропагандистские СМИ заявляют, что пожар начался после обстрела Донецка якобы со стороны украинских военных и со ссылкой на так называемые экстренные службы псевдореспублики пишут, что погибших нет.
На роликах, публикуемых в соцсетях, видно, как из охваченного пламенем здания поднимается густой дым.
Напомним
Во временно оккупированном Мелитополе раздались громкие взрывы. Как сообщается, разрушен один из основных штабов рашистов.