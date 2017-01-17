В дніпропетровських школах звалища ртутних ламп – еколог

ukru
20:29 • 30867 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 88992 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 121907 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 128321 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 223752 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 167161 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187441 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172688 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164864 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 349931 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
76 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
У столиці біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військового: у мережі шириться відео

У столиці біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військового: у мережі шириться відео

28 березня, 14:07 • 42159 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 82139 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 69643 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 50468 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 61288 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 223754 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 349933 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 367919 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284461 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 357757 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 50468 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 69643 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 82141 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167789 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170365 перегляди
Актуальне
В дніпропетровських школах звалища ртутних ламп – еколог

В дніпропетровських школах звалища ртутних ламп – еколог

Київ • УНН

 • 7449 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Використані ртутні лампи зберігаються у підвалах школи і можуть спровокувати параліч головного мозку дітей. Про це у коментарі УНН повідомила координатор екологічної організації “ЕкоПатруль” Тетяна Лампіка.

“У бюджет шкіл не закладено кошти на утилізацію ртутних ламп. І у нас був такий конкретний випадок, коли директор дитячого будинку до нас звертався і казав, що не знає куди здавати лампи, тому що у бюджеті кошти не передбачені, а лампи, які потребують утилізації є.

І я знаю, що є такі школи, у яких лампи здавалися останній раз три — чотири роки тому і за цей час у них накопичилося близько 3 тис. ламп. І така ситуація практично у всіх шкільних і дошкільних закладах”, — зазначила вона.

Т.Лампіка зауважила, що такі звалища використаних ртутних ламп надзвичайно небезпечні для людей.

“Якщо, не дай Бог, ці лампи розіб’ються, це буде надзвичайна ситуація. Ртуть дуже небезпечна і паралізує систему головного мозку.

Ми зараз намагаємося забрати лампи з шкільних підвалів, якщо бізнес нам допоможе. У нас була спроба зрозуміти, скільки ламп є у всіх школах області і просити у обласного екологічного фонду закласти кошти на утилізації небезпечних відходів”, — підкреслила вона.

Окрім вказаних проблем, існує ще одна — у Дніпропетровській області немає утилізаторів небезпечних відходів, наголосила Т.Лампіка.

“У нас по області працюють перевізники. А коли працюють тільки перевізники, то історія ламп відома. У нас за останні півроку було два випадки, коли знайшли велику кількість викинутих ртутних ламп”, — сказала еколог.

Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, три роки влада не виділяла кошти на їх утилізацію

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,463.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,901.51