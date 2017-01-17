В дніпропетровських школах звалища ртутних ламп – еколог

“У бюджет шкіл не закладено кошти на утилізацію ртутних ламп. І у нас був такий конкретний випадок, коли директор дитячого будинку до нас звертався і казав, що не знає куди здавати лампи, тому що у бюджеті кошти не передбачені, а лампи, які потребують утилізації є.

І я знаю, що є такі школи, у яких лампи здавалися останній раз три — чотири роки тому і за цей час у них накопичилося близько 3 тис. ламп. І така ситуація практично у всіх шкільних і дошкільних закладах”, — зазначила вона.

Т.Лампіка зауважила, що такі звалища використаних ртутних ламп надзвичайно небезпечні для людей.

“Якщо, не дай Бог, ці лампи розіб’ються, це буде надзвичайна ситуація. Ртуть дуже небезпечна і паралізує систему головного мозку.

Ми зараз намагаємося забрати лампи з шкільних підвалів, якщо бізнес нам допоможе. У нас була спроба зрозуміти, скільки ламп є у всіх школах області і просити у обласного екологічного фонду закласти кошти на утилізації небезпечних відходів”, — підкреслила вона.

Окрім вказаних проблем, існує ще одна — у Дніпропетровській області немає утилізаторів небезпечних відходів, наголосила Т.Лампіка.

“У нас по області працюють перевізники. А коли працюють тільки перевізники, то історія ламп відома. У нас за останні півроку було два випадки, коли знайшли велику кількість викинутих ртутних ламп”, — сказала еколог.

Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, три роки влада не виділяла кошти на їх утилізацію.