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В днепропетровских школах свалки ртутных ламп - эколог

В днепропетровских школах свалки ртутных ламп - эколог

Киев • УНН

 • 7449 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Использованные ртутные лампы хранятся в подвалах школ и могут спровоцировать паралич головного мозга детей. Об этом в комментарии УНН сообщила координатор экологической организации "Экопатруль" Татьяна Лампика.

"В бюджет школы не заложены средства на утилизацию ртутных ламп. И у нас был такой конкретный случай, когда директор детского дома к нам обращался и говорил, что не знает куда сдавать лампы, так как в бюджете средства не предусмотрены, а лампы, которые требуют утилизации есть.

И я знаю, что есть такие школы, в которых лампы сдавались последний раз три-четыре года назад и за это время у них накопилось около 3 тыс. ламп. И такая ситуация практически во всех школьных и дошкольных учреждениях", - отметила она.

Т.Лампика отметила, что такие свалки использованных ртутных ламп чрезвычайно опасны для людей.

"Если, не дай Бог, эти лампы разобьются, это будет чрезвычайная ситуация. Ртуть очень опасна и парализует систему головного мозга.

Мы сейчас пытаемся забрать лампы со школьных подвалов, если бизнес нам поможет. У нас была попытка понять, сколько ламп во всех школах области и просить у областного экологического фонда заложить средства на утилизацию опасных отходов", - подчеркнула она.

Кроме указанных проблем, существует еще одна - в Днепропетровской области нет утилизаторов опасных отходов, отметила Т.Лампика.

"У нас по области работают перевозчики. А когда работают только перевозчики, то история ламп известна. У нас за последние полгода было два случая, когда нашли большое количество выброшенных ртутных ламп", - сказала эколог.

Напомним, в Украине накоплено более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, три года власть не выделяла средства на их утилизацию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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