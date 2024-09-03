В Червоному морі атаковані два вантажних судна, серед них - саудівський танкер
Київ • УНН
У Червоному морі атаковано два вантажні судна - саудівський танкер "Amjad" та панамське судно "Blue Lagoon I". Хусити взяли на себе відповідальність за атаку на "Blue Lagoon I", яке перевозило російський вантаж.
У Червоному морі атаковано два вантажні судна - "Amjad" під прапором Саудівської Аравії та "Blue Lagoon I" під прапором Панами. Відповідальність за один з нападів взяло на себе войовниче ісламістське формування хуситів.
Пише УНН із посиланням на Reuters.
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Єменське збройне угруповання хуситів сьогодні взяло на себе відповідальність за атаку ракетами та безпілотниками з бомбами по нафтовому танкеру "Blue Lagoon I" під панамським прапором у Червоному морі. Також атаковано танкер "Amjad" під саудівським прапором. Хусити у заяві не згадували про саудівський танкер.
"Blue Lagoon I" отримав мінімальні пошкодження. Судно ймовірно, прямувало на південь із російського балтійського порту Усть-Луга до невідомого пункту призначення. На борту знаходиться вантаж російського походження. Останніми місяцями корабель подорожував до Індії, яка отримує 40% імпорту нафти з росії, незважаючи на міжнародні санкції через агресійну війну рф проти України, передає zeit.de.
Біля Ємену атаковано торгове судно, на борту спалахнула пожежа21.08.24, 18:18 • 16819 переглядiв