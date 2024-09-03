В Красном море атакованы два грузовых судна, среди них - саудовский танкер

В Красном море атакованы два грузовых судна - «Amjad» под флагом Саудовской Аравии и «Blue Lagoon I» под флагом Панамы. Ответственность за одно из нападений взяло на себя воинствующее исламистское формирование хуситов.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Йеменская вооруженная группировка хуситов сегодня взяла на себя ответственность за атаку ракетами и беспилотниками с бомбами по нефтяному танкеру «Blue Lagoon I» под панамским флагом в Красном море. Также атакован танкер «Amjad» под саудовским флагом. Хуситы в заявлении не упоминали о саудовском танкере.

«Blue Lagoon I» получил минимальные повреждения. Судно вероятно, направлялось на юг из российского балтийского порта Усть-Луга в неизвестный пункт назначения. На борту находится груз российского происхождения. В последние месяцы корабль путешествовал в Индию, которая получает 40% импорта нефти из России, несмотря на международные санкции из-за агрессивной войны РФ против Украины, передает zeit.de.

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