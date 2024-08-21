Возле Йемена атаковано торговое судно, на борту вспыхнул пожар

Управление морской безопасности Великобритании (UKMTO) сообщило, что в районе побережья Йемена в торговое судно попали три снаряда. Судно дрейфует и не контролируется, отмечает мониторинговое агентство, передает УНН.

Детали

В среду, 21 августа, у берегов Йемена три снаряда попали в торговое судно. Судно дрейфует и не контролируется - говорится в заявлении UKMTO.

В результате инцидента, согласно информации, которая появилась сегодня днем, - никто не пострадал.

Справка

Сначала к судну к западу от города Эль-Худайда приблизились две небольшие лодки, на одной из которых находилось от трех до пяти человек, а на второй - около десяти. Произошла «короткая перестрелка» из стрелкового оружия. Затем торговое судно было обстреляно, передает ORF.

Хуситы пока не взяли ответственность за атаку. Эта территория была ареной нападений йеменских повстанцев-хуситов в течение нескольких месяцев, напоминает UKMTO.

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