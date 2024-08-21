Возле Йемена атаковано торговое судно, на борту вспыхнул пожар
Киев • УНН
У побережья Йемена в торговое судно попали три снаряда. Судно дрейфует и не контролируется, на борту вспыхнул пожар, но никто не пострадал.
Управление морской безопасности Великобритании (UKMTO) сообщило, что в районе побережья Йемена в торговое судно попали три снаряда. Судно дрейфует и не контролируется, отмечает мониторинговое агентство, передает УНН.
Детали
В среду, 21 августа, у берегов Йемена три снаряда попали в торговое судно. Судно дрейфует и не контролируется
В результате инцидента, согласно информации, которая появилась сегодня днем, - никто не пострадал.
Справка
Сначала к судну к западу от города Эль-Худайда приблизились две небольшие лодки, на одной из которых находилось от трех до пяти человек, а на второй - около десяти. Произошла «короткая перестрелка» из стрелкового оружия. Затем торговое судно было обстреляно, передает ORF.
Хуситы пока не взяли ответственность за атаку. Эта территория была ареной нападений йеменских повстанцев-хуситов в течение нескольких месяцев, напоминает UKMTO.
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